ITALIANO, Risultato importante. Amrabat crescerà

Nel post partita di Fiorentina-Twente, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato dichiarazioni Vincenzo Italiano, tecnico viola che ha così commentato la gara:

"Fantastico approccio e inizio. Penso che potevamo ottenere di più in termini di gol nel primo tempo. Loro sono molto più avanti a livello fisico, nel secondo tempo si è visto. Siamo calati, ma volevamo un risultato importante e abbiamo vinto. Ci prepareremo per il ritorno.

Sono contento per i ragazzi, anche se poi abbiamo abbassato i ritmi. Abbiamo concesso solo un tiro in porta, meno di così non potevamo fare, purtroppo abbiamo preso gol. Mi dispiace per questo, ci fa arrivare alla partita di ritorno con più attenzione. Dobbiamo stare sempre con le antenne dritte. Amrabat? Credo che sia arrivato qui con grandissime aspettative, non ha reso come voleva e stava perdendo autostima. Abbiamo parlato con lui e penso possa crescere di partita in partita: è un altro Amrabat".

Sulla sua filosofia e sulla coppia Cabral-Jovic: "Penso che abbiamo 25 giocatori tutti più o meno allo stesso livello. Se vogliamo avere sempre ritmi alti dobbiamo gestire le forze. Abbiamo partite una dietro l'altra. Abbiamo una coppia forte in attacco, Jovic ha segnato domenica, Cabral oggi. Dobbiamo crescere tutti".

Sulle proprie idee e ancora su Amrabat, a partire dalla partita di La Spezia: "Amrabat in quella partita ha fatto un errore e poi ha rimediato col gol: lì si è convinto di poter far bene in quel ruolo, ripeto sta facendo molto bene e può fare ancora meglio. Lo farà, deve crescere.

Penso che la cosa più importante sia il calciatore. Senza di loro non si ottiene nulla, io cerco di trasmettere le mie idee, ma quando trovi gente che crea queste sinergie si lavora bene".