ITALIANO (DAZN), Primo tempo male, secondo ok

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta con la Salernitana: "A parer mio nel primo tempo abbiamo approcciato stranamente non bene, di solito non sbagliamo questa cosa. Ne ha approfittato la Salernitana con uno stadio preparato per grandi imprese: abbiamo subito il furore iniziale, poi nel secondo tempo abbiamo rimediato. Nell'unica disattenzione del secondo tempo perdiamo una partita che non meritavamo di perdere".

L'occasione di Piatek?

"Ci sono dei casi in cui un attaccante deve pensare in maniera ottimistica, Piatek ce l'ha questa caratteristica ma sul tiro di Odriozola non ci è arrivato. Lasciando perdere gli episodi, se oggi devo fare un'analisi generale il primo tempo non mi è piaciuto ma il secondo sì. Sono contento dei cambi, abbiamo provato a cambiare l'inerzia e la Fiorentina è stata in grado di mettere in difficoltà la Salernitana. La sconfitta è troppo.

Sconfitta campanello d'allarme?

"Anche se fosse, il campionato praticamente è finito. Ci sono 5 gare, 15 punti e non dobbiamo far pesare questa sconfitta. Una partita non al 100% può capitare, nelle ultime 5 dobbiamo ottenere più punti possibile già da mercoledì. Dobbiamo sfruttare la spinta dei nostri tifosi".

Obiettivo è l'Europa?

"L'obiettivo è restare nelle zone per raggiungere un obiettivo che ci meritiamo. Dipende tutto da noi".