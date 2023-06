ITALIANO, Andremo a Praga in piena fiducia. West Ham...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Sassuolo-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Vincere oggi e presentarsi a Praga con questo entusiasmo era il nostro obiettivo. Siamo carichi per l’ultima partita. Non puoi abbandonare nessuna competizione, perché se inizi a far male, poi ti trascini poco entusiasmo e poca fiducia. Noi siamo riusciti a rendere in tutte e tre le competizioni e a portare tutto il gruppo dentro. Siamo felicissimi. Anche oggi hanno giocato ragazzi con meno minuti sulle gambe”.

È difficile tenere alta l’asticella dopo aver perso la prima finale?

“Servirà sacrificio e tanta applicazione. I ragazzi hanno risposto alla grande. Anche l’atteggiamento di stasera di Nico è da sottolineare, speriamo di mettere la ciliegina su questa stagione"

Sulle condizioni di Nico e Castrovilli: "Nico ha subito solo una botta, Gaetano si è spaventato per una torsione al ginocchio, ma sembra tutto tranquillo”.

Sulla finale contro il West Ham: “Per questo ci tenevamo a far bene e fare una bella prestazione stasera. I nostri avversari stanno preparando solo ed esclusivamente la finale. Arrivarci in fiducia può darci una grossa mano. Loro sono una grande squadra, hanno un ottimo allenatore, in campionato non hanno fatto benissimo, ma sono pieni di giocatori di alto livello, ci aspetta una montagna da scalare, ma siamo pronti. Faremo il massimo”.