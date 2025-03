Italia U21, il CT Nunziata: "Ndour l'ho visto motivato. Bove all'Europeo? Vedremo"

Il CT dell'Under 21 Carmine Nunziata, in vista delle due amichevoli contro Olanda e Danimarca, ha parlato di Ndour. Queste le sue parole sul centrocampista viola: "Ndour l'ho trovato bene, è molto contento di essere tornato in Italia, a Firenze. E' molto motivato. Questo è importante per noi. E' un modo per tenerlo sott'occhio, lo possiamo andare a vedere tutte le domeniche. Ha grande entusiasmo".

C'è la possibilità che Bove venga con voi all'Europeo come membro aggiuntivo? "Questa è una cosa che faremo più avanti, decideremo più avanti. Ne parleremo con lui, ha fatto parte di questo gruppo, è stato uno dei leader. Ci farebbe molto piacere. L'ho sentito un po' di tempo fa, non sta vivendo un momento facile. Bisognerà vedere come reagirà lui anche a livello psicologico".