ITALIA U21, Chiesa sarà nel tridente contro la Spagna

Ci siamo, il primo Europeo Under 21 ospitato dall'Italia comincia oggi. Dopo Polonia-Belgio, toccherà proprio alla nazionale di Luigi Di Biagio scendere in campo stasera, in un Dall'Ara tutto esaurito, in una Bologna pronta a caricare a pallettoni gli azzurri e spingerli alla vittoria. Non sarà facile contro la Spagna, altra candidata al trionfo finale. Lo spettacolo si preannuncia esaltante.

E' da sei anni alla guida dell'Italia, Gigi Di Biagio, e arriva a questo Europeo con tantissime ambizioni e la speranza di alzare la coppa. Certo, nell'ultimo periodo la selezione azzurra ne ha vissuto notti particolarmente magiche. In questo 2019 due pareggi, con Croazia e Austria. Prima ancora, il 2018 s'era chiuso con le due sconfitte con Germania ed Inghilterra. Il successo manca dal 15 ottobre, praticamente otto mesi ormai. Cominciare col piede giusto questo Europeo vorrebbe dire tanto, anche in termini di fiducia, visto che davanti ci sarà la Spagna. Per quel che concerne la formazione, qualche dubbio da sciogliere c'è ancora. Quello più grande in porta: Meret o Audero? La spunta l'estremo difensore del Napoli, come dichiarato dal ct ieri in conferenza. In mediana potrebbe restar fuori addirittura Barella, a sorpresa, col trio Pellegrini-Tonali-Zaniolo in rampa di lancio. In avanti il gioiello della Fiorentina Chiesa dovrebbe supportare Kean e Cutrone.