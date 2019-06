ITALIA U20, Ko e Ucraina in finale. Ranieri in campo 90'

Si conclude quest'oggi l'avventura dell'Italia Under-20 ai Mondiali di categoria. Gli Azzurrini, allenati dal ct Nicolato, vedono infatti interrompere il proprio cammino in semifinale, contro i pari età dell'Ucraina. Al triplice fischio è infatti 1-0 per gli est-europei, andati in rete con Buletsa al 65'. Qualche recriminazione per l'Italia, che si è vista annullare il gol del potenziale pari di Scamacca in pieno recupero. Novanta minuti in campo da titolare per Luca Ranieri, difensore di proprietà della Fiorentina, mentre l'altro viola, Gabriele Gori, è rimasto seduto in panchina fino in fondo.