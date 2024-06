ITALIA, Sfida di N.League col Belgio si giocherà a Roma

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

(ANSA) - ISERLOHN, 22 GIU - La Regione Lazio è sempre più Azzurra: nei prossimi mesi, infatti, saranno ospitate sul territorio regionale diverse gare delle Nazionali italiane di calcio, nell'ambito della partnership siglata con la Figc. "Grazie all'accordo stipulato tra noi e la Figc, non solo promuoviamo l'immagine del Lazio come stiamo già facendo in occasione degli Europei di calcio, unica regione italiana presente dentro Casa Azzurri, ma riportiamo la maglia azzurra nelle nostre province - ha commentato l'Assessore regionale all'Ambiente, alla Transizione energetica, ai Cambiamenti climatici, alla Sostenibilità, al Turismo e allo Sport Elena Palazzo nel corso di una conferenza stampa a Casa Azzurri Germania - Siamo infatti fieri di annunciare che accoglieremo le Nazionali Under 21 e Under 20 a Latina e Rieti. In concomitanza degli appuntamenti con l'Italia, coinvolgeremo le associazioni e le scuole sui temi legati ai valori dello sport che la maglia azzurra simboleggia. Le gare delle Nazionali giovanili saranno inoltre l'occasione per verificare gli standard delle competizioni internazionali così da valutare le priorità degli interventi da programmare, in base alle risorse disponibili, sugli impianti sportivi della Regione". "La Nazionale si conferma un esportatore di Made in Italy incredibile, in grado di trasmettere i valori del nostro Paese - ha aggiunto il vice segretario generale e responsabile dell'Area Revenue della Figc Giovanni Valentini -. Stavolta lo facciamo con una splendida regione come il Lazio, sia con le Nazionali che con le Finali Giovanili. Prosegue così il nostro cammino di promozione in Italia e all'estero".

Si comincia a settembre con l'Under 21, che sarà in ritiro a Latina dal 1° settembre e quattro giorni dopo (giovedì 5, diretta Rai 2) affronterà allo stadio 'Domenico Francioni' i pari età di San Marino in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo 2025. Il 10 ottobre, l'Under 20 sarà di scena invece a Rieti, allo Stadio 'Centro d'Italia' (orario e programmazione tv da definire), per l'incontro con l'Inghilterra valido per l'Elite League 2024-25. Nello stesso giorno, come ufficializzato poco fa dalla Figc, anche gli Azzurri, attualmente impegnati a Euro 2024, torneranno a giocare nel Lazio, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Belgio (giovedì 10 ottobre, ore 20.45, diretta Rai 1), prima gara in casa del girone di Nations League 2024-25 dopo le due trasferte di settembre a Parigi (con la Francia) e Budapest (con Israele). Ancora da valutare, infine, la data e la sede di una gara della Nazionale Femminile: il calendario delle Azzurre nella prossima stagione, infatti, sarà definito solo dopo le due gare di European Qualifiers di luglio. A Casa Azzurri Germania, inoltre, l'Assessore Palazzo ha confermato che il Lazio ospiterà le Finali Giovanili dall'Under 18 all'Under 15 nell'estate 2025, ricevendo il testimone dalla Regione Marche, dove per il terzo anno di fila si stanno concludendo le finali 2023-24. (ANSA).