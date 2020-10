ITALIA-OLANDA, A Bergamo finisce in parità: è 1-1

Quarta partita e terzo pareggio per l'Italia di Roberto Mancini. A Pellegrini risponde Van De Beek. Su un filtante di Barella arriva il vantaggio: Pellegrini di fronte alla porta non sbaglia sull'uscita di Cillessen, è 1-0. L'Olanda pareggia su un tiro che non sarebbe irresistibile, ma Van De Beek si trova il pallone per caso, fra i piedi, sparando poi all'incrocio da pochi passi. Finisce 1-1 a Bergamo nella gara valida per il passaggio al turno successivo della Nations League. Al momento gli azzurri di Mancini si trovano secondi nel girone ad un punto dalla Polonia. Per il viola Biraghi non c'è stato spazio, novanta minuti in panchina.