ITALIA, Il rosso a Pellegrini costa caro: da 2-0 a 2-2

L'Italia butta via i tre punti e la possibilità di mettere una seria ipoteca alla qualificazione per i quarti di finale di Nations League. All'Olimpico partono fortissimo gli Azzurri, i quali sbloccano il match dopo un solo minuto grazie alla bella imbucata di Dimarco per Cambiaso e si portano sul 2-0 al 24' dopo una bella azione corale capitalizzata da Retegui. Sembra il preludio ad un'altra bella serata, poi l'azione che cambia la partita: al 40' bruttissima entrata di Pellegrini su Theate e cartellino rosso per il centrocampista giallorosso.

Dal fallo che ne consegue il Belgio si porta sul 2-1 grazie alla rete su schema di De Cuyper. Nella ripresa i Diavoli Rossi la pareggiano al 61' con Trossard. Italia che resta comunque al primo posto con 7 punti, seguita dalla Francia a quota 6 e dal Beglio a 4, chiude Israele ancora fermo a 0.