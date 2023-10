ITALIA FEMMINILE, Pareggio beffa al 96' contro la Svezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano ad essere sfortunati i minuti di recupero per l'Italia femminile, che dopo aver perso contro la Spagna quattro giorni fa con un gol allo scadere dell'iberica Jenni Hermoso, butta al vento una vittoria già in tasca contro la Svezia, che trova il pareggio con Linda Sembrant al 96'. Nella quarta giornata di Women Nations League il vantaggio delle Azzurre era arrivato al 56' con il gol dell'ex viola - ora alla Roma - Valentina Giacinti, fredda, nell'occasione, trovandosi a tu per tu con la portiera scandinava. Sono rimaste per tutti e novanta i minuti sedute in panchina le calciatrici Viola convocate da Soncin Katja Schroffenegger e Alice Tortelli, addirittura in tribuna invece Rachele Baldi. Questa la classifica dopo quattro giornate:

Spagna 12

Svezia 7

Italia 4

Svizzera 0