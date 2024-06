ITALIA, A Coverciano seconda seduta a porte chiuse

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Secondo giorno di raduno per la Nazionale a Coverciano dove sta preparando l'Europeo che scatterà il 14 giugno. Dopo i test cardiopolmonari effettuati questa mattina e l'incontro con esponenti dell'Uefa sul tema 'match fixing', gli azzurri sono scesi in campo nel pomeriggio per l'allenamento che a differenza di quello di ieri si svolge a porte chiuse. Ancora esercitazioni tecnico/tattiche in vista dell'amichevole di martedì prossimo a Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella cui seguirà quella di domenica 9 giugno a Empoli contro la Bosnia Erzegovina che sarà l'ultima prima della partenza per la Germania.

In serata grigliata e tutti davanti alla tv ad assistere alla finale di Champions League fra Real Madrid e Borussia Dortmund. (ANSA).