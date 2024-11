INZAGHI, Viola di qualità, ci vorrà una grande Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro la Fiorentina a Inter Tv, prima della partenza per Firenze: "Sarà una partita molto difficile e molto dipenderà dal nostro approccio, sappiamo che la Fiorentina viene da una striscia di sette vittorie consecutive e che quindi ci troviamo di fronte a un avversario impegnativo".

Dal derby 10 vittorie e 2 pareggi e zero ko, qual è il segreto? "Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile".

Quanto è cresciuto questo gruppo anche alla luce delle rotazioni e infortuni? "Le rotazioni non sono un limite, ma riusciamo anzi a gestire bene tutti i giocatori. Per domani abbiamo qualche assenza ma andremo lì per fare una bella gara".

La difesa nerazzurra è solida: "Tutta l'Inter sta lavorando bene di squadra, in tutte le fasi. Per noi l'obiettivo è sempre quello di migliorare insieme".

Quali sono le insidie dopo una partita europea? "Sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. Loro hanno un ottimo allenatore e dei giocatori di qualità, ci vorrà una grande Inter".

E' iniziato un tour de force su più fronti: come si mantiene sempre alta la concentrazione? "Ragionando gara per gara e focalizzandoci su ogni singolo impegno per cercare di farci trovare pronti per tutte le partite".