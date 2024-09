INTER, Ecco i dettagli per il rinnovo di Dumfries fino al 2028

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha trovato l'accordo per il rinnovo di Denzel Dumfries fino al 2028 (e non fino al 2027), con un ingaggio che sale a 4 milioni di euro annui. Il club non ha concesso al giocatore la clausola rescissoria, nonostante il suo interesse per un futuro in Premier League. La dirigenza nerazzurra infatti si è riservata l'eventualità di fare il prezzo qualora qualche club dovesse bussare alla porta. Dumfries, autore di un gol decisivo contro il Monza, potrebbe comunque non partire titolare contro l'Udinese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.