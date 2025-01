Inter, Calhanoglu recupera per il derby. Ci sarà anche con la Fiorentina

Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione per l'Inter già in vista del derby contro il Milan in programma domenica 2 febbraio. Come riporta TMW, alla seduta di allenamento di oggi alla Pinetina ha preso parte anche il centrocampista turco che dunque è perfettamente recuperato anche per la partita contro la Fiorentina che si giocherà presumibilmente il 6 febbraio, recupero della gara rimandata il 1° dicembre del 2024.

Le condizioni di Acerbi e Taremi

Calhanoglu, al pari di Acerbi, ha svolto buona parte del lavoro col resto del gruppo ed è quindi da considerarsi recuperato per il big match contro i rossoneri. Ancora lavoro a parte per Joaquin Correa, che difficilmente recupererà, mentre Mehdi Taremi ha svolto lavoro personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani, col tecnico che prenderà una decisione insieme allo staff medico e poi valuterà la sua squadra in vista della doppia sfida contro la Fiorentina.