INTER, Acerbi ha recuperato, contro la Fiorentina ci sarà

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il match tra Inter e Fiorentina, in programma per il 9 Febbraio. Secondo quanto riportato da TMW, Francesco Acerbi ha lavorato con il resto del gruppo e può dunque considerarsi recuperato per il posticipo della 21^ giornata di Serie A al pari del match contro i viola. Davide Frattesi, l'altro giocatore che preoccupa Simone Inzaghi, ha invece svolto una seduta personalizzata sul campo per gestire l'affaticamento accusato nelle scorse partite, ma dovrebbe comunque essere convocato per il match del 19 gennaio. Più lunghi invece i tempi di recupero degli altri. Joaquin Correa ha lavorato a parte e salterà l'Empoli: salvo sorprese il Tucu tornerà disponibile per la gara contro il Lecce. Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck invece tenteranno di esserci tra Monaco e derby.

Nessun problema invece per Henrikh Mkhitaryan che, come ieri, ha partecipato all'allenamento con la squadra.