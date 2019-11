INTER, A gennaio primo nome è De Paul. Castro...

Prosegue il casting dell'Inter per un nuovo centrocampista da regalare a Conte a gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il primo nome, per tanti motivi, è quello di Rodrigo De Paul dell'Udinese. Per Vidal niente da fare: no sia di Suning che del Barcellona, mentre Castrovilli della Fiorentina è incedibile. Intriga Kulusevski e in questo caso uno spiraglio resta comunque aperto.