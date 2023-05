INFANTINO, Felice per i 3 club italiani in finale Europa

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a Radio Rai, a cominciare dalle tre italiane in finale nelle coppe europee: "Da presidente della FIFA devo ovviamente fare i complimenti a tutte e 6 le squadre che si sono qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa molto piacere che ci siano tre italiane. Da interista, siccome tutti sanno che sono interista, mi fa ancora più piacere che ci sia anche l’Inter dopo qualche anno. Penso che comunque questo dimostri che il calcio italiano non è poi così male come alcuni vogliono far credere, anzi. Il calcio italiano è vivo e vegeto, funziona, nonostante tutto verrebbe da dire. E’ invidiato in molte parti del mondo, ovviamente ci sono cose che vanno migliorate e che non funzionano, però i risultati in generale – voglio dire – non è che arrivino per caso o per coincidenze fortuite. I risultati arrivano con il lavoro e in questo caso si vede che il lavoro c’è stato".