IMPALLOMENI, Viola possono fare un gran campionato

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Cosa si aspetta da Juventus-Napoli? "La solidità della Juve si fa preferire adesso, anche se il Napoli lì davanti può impensierire la difesa granitica della Juventus. In casa e sullo slancio, oltre che sulla compattezza ritrovata, può vincere. E se vince, si fa interessante non solo in chiave quarto posto come dice Allegri"

Fiorentina: può pensare a qualcosa di più dell'Europa League quest'anno? "Se salgono di rendimento quei 4-5 giocatori rappresentativi, può fare un grande campionato".