IMPALLOMENI, Italiano è tipo Conte in alcuni aspetti

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno.

Un pensiero sulla giornata di Serie A: "Lo dedico alla Fiorentina. Merito a Italiano e a una squadra che entusiasma. Italiano ha dato un impianto di gioco e assomiglia a Conte in alcuni atteggiamenti, nella partecipazione alla partita. E' destinato a scrivere la storia a Firenze o comunque in Serie A. E' un grande allenatore, anche sotto l'aspetto caratteriale. Ha perso Vlahovic, ma ieri ha detto che devono segnare di più gli esterni. Ha già un disegno in testa, vedremo se riuscirà a portarlo in porto".

Atalanta, Fiorentina, Lazio e Roma: quale la squadra che vi dà più garanzie per la lotta all'Europa?

"Il contatore ora credo sia azzerato. Da oggi ci sarà un altro campionato, dove il fattore gioco influirà. L'Atalanta sta vivendo una involuzione per l'assenza di Zapata e di altri giocatori. Non taglierei fuori dalla corsa la Roma. E' un campionato indecifrabile, dove tutto può succedere. Sarà sempre una incertezza, fino alla fine. Eravamo abituati a una squadra di riferimento nelle ultime stagioni, adesso non c'è più. Chi avrà più benzina, voglia, calma, potrà vincere".