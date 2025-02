Il Milan è fuori dalla Champions: il Feyenoord pareggia 1-1, decisivo il rosso a Hernandez

Finisce 1-1 l’anticipo del martedì sera di Champions League tra Milan e Feyenoord e i rossoneri, in virtù dell’1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata, sono costretti a salutare già la competizione.

Padroni di casa che partono fortissimo, andando in gol con l’ex Gimenez dopo poco più di 30 secondi. Il centravanti messicano, tra l'altro, diventa il secondo giocatore a segnare sia a favore che contro una stessa squadra in una singola edizione nelle grandi competizioni europee. Il primo è stato Conny Torstensson, a segno con e contro il Bayern Monaco nella Coppa dei Campioni 1973/74.

Dopo una prima frazione dominata, nella ripresa il Milan cala di condizione ed inizia a subire gli avversari fino al momento della svolta: al 51’ minuto Theo Hernandez, già ammonito, simula in area avversaria e subisce il secondo giallo. Rosso e Milan in 10. Da quel momento la squadra di Conceição comincia a sgretolarsi e inevitabile arriva il pareggio di testa al 73’ di Carranza, bravo a sfruttare lo spazio concessogli da Pavlovic e Bartesaghi.

Un risultato che, in ottica ranking uefa, penalizza anche la Fiorentina e, in generale, tutta la Serie A, con la sfida alla Spagna per la quinta squadra in Champions League che adesso si fa veramente difficile.