Il Derby d'Italia è della Juventus. Inter battuta 1-0, la decide Conceição

Terza vittoria di fila per la Juventus, che batte per 1-0 l'Inter e aggancia la Lazio al quarto posto in classifica. Nel primo tempo due grandi occasioni per parte, con Kolo Muani e Conceicao che si vedono respingere la gioia del gol da Sommer, mentre per i nerazzurri prima Lautaro spreca da pochi passi, poi Dumfries colpisce il palo sul finale.

Nella ripresa un altro palo dell'esterno olandese fa da preludio per il vantaggio bianconero, con Conceicao che raccoglie in area una palla controllata da Kolo Muani e batte il portiere elvetico. Pochi secondi dopo la squadra di Thiago Motta avrebbe la possibilità di chiudere il match con Koopmeiners, ma Dumfries è provvidenziale a salvare sulla linea.