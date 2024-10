IKONÉ, Vittoria per i tifosi. Dobbiamo spingere ancora

FirenzeViola.it

Nel post gara di San Gallo-Fiorentina, terminata 2-4, l'esterno viola Jonathan Ikoné (autore di due reti) ha parlato al sito ufficiale del club: "Sono contento per gol e vittoria, era una squadra difficile da battere e abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi".

Abbiamo visto il mster contento.

"Tutti erano contenti, anche io sono felice per gol e vittoria ma dobbiamo spingere ancora, per vincere sempre".

Prosegue: "La squadra gioca bene, abbiamo trovato la forza per vincere oggi e sono contento per me e la squadra".

L'abbiamo vista andare anche sotto ai tifosi a fine partita.

"Ci sono sempre i tifosi con noi. L'abbiamo fatto anche per loro".

Infine: "Dobbiamo spingere per vincere perché la Roma è ancora più forte, gioca meglio e dobbiamo fare le cose per bene".