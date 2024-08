IAPICHINO, Momento down, devo ricaricarmi ma...

FirenzeViola.it

Dopo il quarto posto ottenuto nella finale di salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi, l'atleta fiorentina e tifosa viola Larissa Iapichino ha rilasciato un'intervista su Repubblica, dove ha parlato delle proprie difficoltà durante e post gara:

"La testa in finale non ha risposto. Non cerco alibi con la tensione, non sono proprio entrata in gara. Ero spenta. Ma mi sento comunque cresciuta. Le Olimpiadi mi hanno drenata, dal punto di vista sia fisico che mentale. Sto vivendo un momento di down, quindi mi devo fermare per riprogrammare tutto. La stagione non finisce comunque qui”.

Consapevole delle interpretazioni cui davano adito tali parole, ossia di uno stop dall'atletica, la fiorentina oggi è intervenuta direttamente dal suo profilo Instagram dove ha chiarito: "Sono in un momento down ed ho ritenuto di dovermi fermarmi un attimo per potermi ricaricare sotto tutti i punti di vista e di rivedere la mia programmazione atletica. Questo non implica che mi stia prendendo una pausa dall'atletica (libera e distorta interpretazione di molti). La stagione non finisce qui: sarò presente alla Diamond League a Bruxelles. Grazie a tutti del supporto"