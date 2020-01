IACHINI (S. STAMPA), Vedo margini di crescita. Oggi...

Il tecnico viola Giuseppe Iachini, dalla sala stampa del Meazza, parla del ko dei suoi ai quarti di Coppa Italia.

Gli errori della Fiorentina? "Siamo venuti qua a fare una buona gara. Non abbiamo concesso niente più o meno ad una grande squadra come l'Inter.. Ho visto attenzione, poi in fase di possesso abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. A volte abbiamo forzato troppo il palleggio, dovevamo sfruttare il 3 contro 2 a centrocampo forse anche se il campo non ha aiutato. Nella ripresa siamo entrati in modo giusto, cambiando anche qualcosa sul piano tattico. Nel nostro momento migliore abbiamo incassato il 2-1 su una respinta che dovevamo fare sugli esterni, è arrivato un eurogol di Barella. La squadra ha continuato fino in fondo a crederci rischiando solo sul colpo di testa di Vecino ed abbiamo avuto qualche occasione anche noi. I ragazzi hanno dato tutto per provare a ribaltare l'esito della gara".

Il rigore su Caceres? "Sono stato ammonito. A me sembrava sinceramente, magari dal campo si vede male. Credevo anche che Ceccherini fosse stato sbilanciato sul gol di Candreva. Diciamo che non siamo molto fortunati, ma sono cose sulle quali non si può fare niente. Lavoriamo su atteggiamento e mentalità... Ci dispiace per i nostri tifosi. Vlahovic tra un po' di tempo quella palla lì te la schiaffa dentro, ma è giovane è normale possa esserci qualche errorino ".

La crescita della squadra? "Siamo insieme da poco, dobbiamo migliorare in alcune circostanze ma sotto l'aspetto dell'organizzazione difensiva e dell'atteggiamento siamo migliorati. Dovremo crescere in palleggio e giocate difensive, lavorando miglioreremo anche queste cose. A me interessa che la squadra abbia gioco ma soprattutto spirito e per ora sono contento così".