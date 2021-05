IACHINI (S.STAMPA), Stiamo arrivando a meta. Oggi...

Beppe Iachini ha parlato in sala stampa dopo il pareggio col Cagliari. Queste le sue parole: "La salvezza si avvicina. Sapevamo che affrontavamo un avversario in un buon momento. E' stata una partita tesa, e abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico. Oggi entrambi le squadre si sono annullate. Mi è piaciuta l'attenzione della squadra, il reparto dietro ha fatto un'ottima gara. Potevamo fare meglio sul piano del palleggio. La squadra è al quinto risultato utile consecutivo e sono due partite che non prendiamo gol. Stiamo arrivando a meta con quei presupposti che ci eravamo fissati per raggiungere l'obiettivo".

Sul presidente Commisso: "Sì l'ho sentito, era contento per il risultato. Era uno scontro diretto per la salvezza, e ci abbiamo messo tutti quei valori da mettere in campo in partite come queste. Mi sarebbe piaicuto fare qualcosa di diverso sul piano tecnico come le scorse gare, è mancata anche un po' di brillantezza. Oggi abbiamo fatto un passo avanti, adesso dobbiamo recuperare le ultime energie per finire al meglio".