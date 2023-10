IACHINI, In viola pensavo ai punti non a essere bello

FirenzeViola.it

Giuseppe Iachini, ex tecnico tra le altre di Fiorentina, Sampdoria, Empoli e Palermo, è intervenuto alla Palermo Football Conferenceorganizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, iniziando dall'accostamento alla Salernitana dei giorni scorsi, con i granata che poi hanno puntato su Filippo Inzaghi, ufficializzato poco fa al posto di Paulo Sousa: "Ci sono state delle possibilità in questa prima parte di stagione ma non sono andate a buon fine. Questo non mi preoccupa, continuo a fare il mio lavoro e vado in giro sia in Italia che all'estero a vedere giocatori e partite, aggiornandomi e cercando di capire cose nuove, condividendo idee con i colleghi. Questo è un arricchimento per la nostra professione, anche se alla fine le cose semplici sono sempre le migliori. Vediamo il gioco dal basso e altre cose ma le cose di un tempo tornano sempre di moda".

Alla Fiorentina c'era sempre lo Iachini Out. Come la viveva?

"Sono sempre felice delle mie avventure. Quando uno subentra deve portare punti, senza pensare a essere bello. Penso sempre al bene della mia società e dei miei giocatori. La maglia a volte pesa 10 chili, e devi essere un allenatore che riporta fiducia. A Firenze l'annata era difficile con il Covid. Abbiamo portato Chiesa in doppia cifra. Sono contento di quella avventura".