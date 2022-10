TMW, L.Alberto e la possibile cessione a gennaio

Dopo la vittoria di Firenze, questa sera torna in campo la Lazio. Con lo Sturm Graz, come riporta accuratamente TMW, non dovrebbe partire titolare Luis Alberto. Lo spagnolo di fatto non è un titolare dei biancocelesti. È una risorsa in più, un jolly da sfruttare a gara in corso. Una specie di dodicesimo uomo per Sarri, che lo sfrutta sempre, ma spesso con un minutaggio scarso. È evidente che panchina dopo panchina, l'idea che nel prossimo futuro si possa riparlare di un potenziale addio per lo spagnolo prende sempre più forma. Una condizione che riaprirà gli scenari di mercato ancor prima dell'arrivo di gennaio, visto l’avvento del Mondiale qatariota che farà da sfondo alle trattative. Già nell'estate scorsa Luis Alberto è stato al centro di più voci di mercato, anche riguardanti la Fiorentina.