TMW, In chiusura la trattativa tra Inter e Venezia per Tessmann

E' in chiusura la trattativa tra Inter e Venezia che porterà in nerazzurro il centrocampista statunitense, il cui nome era stato accostato anche alla Fiorentina, Tanner Tessmann. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo dei veneti Filippo Antonelli è in sede dell'Inter per definire l'operazione, che porterà Gaetano Oristanio a compiere il percorso inverso e ad accasarsi temporaneamente in laguna.

La società nerazzurra ha messo sul piatto circa sei milioni di euro per acquistare il cartellino di Tessmann e s'è detta disponibile a lasciarlo in prestito al Venezia per una stagione così da far maturare al calciatore esperienza in Serie A.