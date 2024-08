TMW, Il Bologna su Logan Costa: nuovi contatti col Tolosa

FirenzeViola.it

Salutato Calafiori e accolto Erlic, il Bologna continua a lavorare sulla difesa, con Sartori, Di Vaio e Fenucci che vorrebbero vorrebbero mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un altro centrale. Il prescelto sembra essere il capoverdiano del Tolosa Logan Costa, in passato accostato anche alla Fiorentina.

Il club francese per liberare il giocatore vorrebbe almeno 18 milioni di euro, mentre i felsinei finora hanno messo sul piatto 12 milioni di di parte fissa, più bonus. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tuttavia, in serata sono attesi nuovi contatti per provare a raggiungere l'intesa definitiva.