TMW, Ieri emissari viola a Torino per vedere Azmoun

L'addio di Dusan Vlahovic per la Fiorentina è di fatto una realtà che attende solo di concretizzarsi. Ecco perché - riporta TMW - gli uomini mercato e scouting viola sono già al lavoro per cercar di trovare un nome giusto come alternativa al serbo: ieri all'Allianz Stadium c'era anche un uomo del club viola ad assistere a Juventus-Zenit San Pietroburgo. Nel mirino Sardar Azmoun, iraniano, 9 reti in questa stagione e 19 nella scorsa in tutte le competizioni, leader tecnico della formazione di Semak. Su Azmoun, il cui contratto andrà in scadenza nella prossima estate, non manca la concorrenza: anche la Roma lo ha visto ieri a Torino.