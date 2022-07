Con l'arrivo di Gollini, è sempre più certa la partenza di Bartomej Dragowski in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri il portiere polacco, accostato a Torino e Spezia, ha svolto le visite mediche a Roma e, come appreso da TMW, oggi è tornato ad allenarsi a Firenze, nell'attesa di riuscire a trovare una nuova sistemazione per rilanciarsi.