THE SUN, Il Bournemouth sfida il Leicester per Boga

Jeremie Boga è ormai da tempo un obiettivo di numerose squadre, tra cui anche la Fiorentina. L'esterno ivoriano infatti, come riporta il giornale inglese The Sun, è finito nel mirino anche del Bournemouth, che a gennaio spera di portare in squadra dei giocatori per ottenere una salvezza tranquilla. I Cherries però dovranno vedersela con il Leicester, altra squadra interessata all'ex Sassuolo.