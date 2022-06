TGR RAI, Per la porta piace Milinkovic-Savic

Nome nuovo per la porta viola del prossimo anno. Secondo quanto riportato da TGR RAI Toscana la Fiorentina sarebbe in contatto con il Torino per acquistare il portiere serbo Vanja Milinković-Savić. Il classe ‘97 è il fratello di Sergej, ad un passo dal passaggio alla Fiorentina prima di firmare per la Lazio. L'obiettivo della dirigenza è quello di gratificare Terracciano, mettendogli al suo fianco un giovane portiere da far crescere.