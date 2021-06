TGR RAI, Per la Fiorentina torna calda la pista Sensi

Prosegue il lavoro dei dirigenti della Fiorentina, alla ricerca dell'allenatore ma non solo: dopo aver ufficializzato ieri il colpo Nico Gonzalez, gli uomini di Commisso sono a lavoro per rinforzare ancora la rosa, in attesa di sapere quale sarà il tecnico a cui verrà affidata. Secondo quanto riportato dal TG Rai Regione la Fiorentina potrebbe puntare su Stefano Sensi, centrocampista classe '95 che all'Inter, a causa di continui infortuni, non ha mai trovato continuità di prestazioni. Per l'ex Sassuolo, che potrebbe essere in uscita da Milano, potrebbero essere decisive le prossime settimane.