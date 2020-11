TGR, C'è la lettera dell'ACF al MiBACT sul Franchi

Secondo quanto riporta il TGR Rai Toscana, la Fiorentina ha inviato una lettera al Ministero dei Beni Culturali per capire cosa si dovrà conservare dell'ormai vecchio stadio Artemio Franchi prima di prendere ogni decisione. Nella missiva, a firma del dg Joe Barone, c'è innanzitutto una premessa sulle gravi criticità culturali in cui versa l'impianto sportivo e le rilevanti difformità dagli standard UEFA; poi chiede al MiBACT di individuare i soli specifici elementi strutturali architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme o dimensioni diverse da quella originaria e di indicarne modalità e forme di conservazione anche distaccata dall'impianto sportivo. La risposta - conclude il servizio - potrà arrivare entro 90 giorni.