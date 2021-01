SPORTITALIA, Malcuit è a un passo: domani le visite

Da Sportitalia arrivano novità sul fronte Kevin Malcuit, che si avvicina a lasciare il Napoli ed accasarsi nella Fiorentina. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva, infatti, l'affare tra i club è ormai in dirittura d'arrivo, con il laterale di fascia destra che approderà in viola in prestito con diritto di riscatto. C'è di più: già domani dovrebbe svolgere le visite mediche. Confermate dunque le anticipazioni di Firenzeviola.it delle scorse ore.