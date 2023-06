SPORT, Per il R. Madrid idea Vlahovic in prestito secco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la ricerca dell’attaccante da parte del Real Madrid, ancora a caccia del sostituto di Karim Benzema. Oltre a Joselu, i Blancos vogliono infatti un’altra punta e il primo nome sulla lista non può che essere quello di Kylian Mbappé, che non rinnoverà con il Psg. Qualora il francese non dovesse arrivare – il contratto scade nel 2024 – la scelta del Real potrebbe cadere temporaneamente su Dusan Vlahovic.

A riportarlo è Sport, secondo cui l’attaccante serbo potrebbe approdare in Spagna in prestito secco, vestendo così la maglia delle merengues nella stagione 2023/2024. Ovviamente la Juventus preferirebbe cederlo a titolo definitivo ma, visto che il Real non ha intenzione di sborsare i 70-80 milioni di euro richiesti, potrebbe accontentarsi di risparmiare sull’ingaggio.