SKY, Per Pulgar ACF non apre al Cagliari. In caso...

Il pallino del Cagliari rimane Erick Pulgar. Secondo quanto riportato da Sky Sport i rossoblù vorrebbero acquistare il cileno, ma la Fiorentina continua a fare muro, chiudento le porte ad una possibile trattativa o offerta. Nel caso la società viola dovesse essere convinta dal Cagliari e lasciasse difatti partire il numero 78 viola, allora l'indiziato numero uno per sostituire Pulgar è Mandragora. Anche se per il calciatore dell'Udinese è in pole il Torino che si è già informato e preso contatti per il centrocampista.