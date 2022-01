MARCA, Il Barça rifiutò DV9 nel 2020. Il prezzo...

Incredibile retroscena svelato da Marca quest'oggi. Secondo il quotidiano spagnolo, a luglio 2020, Darko Ristic propose Dusan Vlahovic al Barcellona. Mentre si trovava in Spagna per una riunione con il direttore sportivo Eric Abidal e altri dirigenti blaugrana, emerse il nome del serbo, già considerato dall'agente tra i più promettenti in Europa.

L'agente del classe 2000 sosteneva che i viola avrebbero accettato un'offerta di prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, ma il Barcellona rifiutò visti i dubbi sulle qualità del giocatore.