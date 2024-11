GAZZETTA, Fiorentina e Lazio sognano oltre le aspettative

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola concentra la sua attenzione su Fiorentina e Lazio, le due vere sorprese di questa stagione. E pensare che solo qualche mese fa i tifosi gigliati mugugnavano al Franchi per un risicato passaggio del turno nei play off di Conference League contro la Puskas Akademia e i tanti pareggi in Serie A. Magari non lotteranno per lo scudetto ma per un piazzamento in Champions League, soprattutto se l'Italia risucisse a mantenere cinque posti, sì e sarebbe un grande risultato. Fiorentina e Lazio hanno segnato lo stesso numero di gol (25), soltanto Atalanta (31) e Inter (26) hanno fatto meglio.

I viola hanno però subito meno reti 10, rispetto alle 14 dei biancocelesti. Da considerare poi che i viola fino ad ora hanno avuto a disposizione solamente per poche partite Albert Gudmundsson che comunque ha portato in dote sei punti contro Lazio e Milan.