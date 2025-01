BILD, Interesse per il 2005 Sardo di proprietà della Lazio

FirenzeViola.it

Sembra essere già finita l'esperienza del classe 2005 Jacopo Sardo al Saarbrücken, in Germania. In questa prima parte di stagione l'ex Lazio ha trovato pochissimo spazio e ora, secondo quanto riportato dal portale della BILD, potrebbe già tornare in Italia. Su di lui, infatti, ci sarebbe l'interesse della Fiorentina, che starebbe pensando a fare un'offerta a gennaio per il classe 2005.

Recentemente per lui si era vagliata anche la possibilità di un prestito in quarta serie tedesca, che però al momento è da escludere. La curiosità è che non sarebbe il primo contatto di Sardo con il mondo della Fiorentina, in quanto già nel 2021, avrebbe fatto un provino per i viola mentre militava nella società dilettantistica dell'Ostia Mare.