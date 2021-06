A BOLA, Entro domenica S.Oliveira può essere viola

Novità in arrivo dal Portogallo sul fronte Sergio Oliveira: secondo quanto riferito dall'edizione odierna di A Bola, la Fiorentina sta provando a chiudere le trattative per il centrocampista del Porto prima che la Nazionale lusitana faccia il proprio esordio ai campionati Europei, onde evitare sorprese che potrebbero essere anche spiacevoli. Il quotidiano pertanto sottolinea che se non ci saranno intoppi, dopo la visita di Mendes a Barone nei giorni scorsi a Milano, entro domenica arriverà l'ufficialità dell'acquisto di Sergio Oliveira alla Fiorentina. L’operazione si dovrebbe concludere sulla base di circa 20 milioni di euro (bonus inclusi).