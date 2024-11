HUTTER (MONACO), In A risultati non mancano. La Viola...

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adolf Hutter, allenatore del Monaco intervistato da Repubblica, alla domanda su un futuro in Serie A ha risposto: "Perché no? I risultati non vi mancano: penso alle coppe di Roma e Atalanta, alle finali di Inter e Fiorentina. Gasperini è un tecnico molto internazionale, come anche Inzaghi e Spalletti che ho battuto, uno alla Lazio e l'altro all'Inter, quando allenavo l'Eintracht. Ammiro tantissimo Sarri e ammiravo Zeman, anche se in Svizzera gli diedi un 7-0: il suo Lugano difendeva alto, il mio Young Boys pressava subito e segnava".

"Vedo che funzionano quelli di lingua latina, come i portoghesi. Magari e una questione culturale. Però Runjaic, che conosco perché ha il mio stesso agente, a Udine sta facendo molto bene".