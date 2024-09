HUMMELS, Sbarcato a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi

FirenzeViola.it

Mats Hummels è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma ed è sbarcato qualche minuto fa a Fiumicino. Come riporta TMW, dopo aver trovato l'accordo economico con il club giallorosso nella giornata di ieri, il difensore tedesco è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi presenti e adesso sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto (una stagione a circa 2 milioni netti di ingaggio). La Roma deve concludere l'iter burocratico fino alla firma ufficiale entro la mezzanotte di oggi, in modo da poter inserire il giocatore nella lista UEFA per l'Europa League. Dopo i test medici a Trigoria, se tutto andrà secondo i piani, Hummels poi sarà portato al Fulvio Bernardini per firmare il contratto.

Da domani sarà poi a disposizione di De Rossi per gli allenamenti: