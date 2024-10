HUMMELS, Altra frecciatina al tecnico Juric sui social

FirenzeViola.it

L'avventura a Roma di Mats Hummels si sta facendo sempre più misteriosa. L'ex difensore del Borussia Dortmund è passato dal giocare una finale di Champions League, al non riuscire a trovare alcuno spazio all'interno delle fila giallorosse. Ieri, in Europa League, sembrava dovesse finalmente arrivare il debutto con la nuova maglia e invece, dopo essersi scaldato per gran parte della ripresa, ha concluso con l'ennesima panchina. "Il suo momento arriverà", ha detto in conferenza il tecnico Ivan Juric, aggiungendo parole di stima verso il difensore tedesco: "Lo vedo nella posizione di N'Dicka e in questo momento mi sembra che la difesa stia reggendo molto bene, N'Dicka sta facendo bene ed è in vantaggio.

Ma Hummels che è un grandissimo professionista...non posso dire una parola negativa su di lui, anzi, devo solo ringraziarlo per come si sta comportando". Parole che sembrano voler cercare una presunta serenità, ma che tuttavia non trovano riscontro nel giocatore che sui social non ha perso tempo a mandare l'ennesima frecciatina nei confronti del proprio tecnico, scrivendo: "Allenamento, come sempre". Chissà che la volta buona non possa essere domenica sera al Franchi.