HOLM, L'Atalanta non lo riscatta ma può ridiscuterlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Emil Holm, che nell'estate scorsa era stato accostato anche alla Fiorentina salvo poi andare in prestito all'Atalanta, non sarà riscattato dalla società bergamasca. Almeno non alle condizioni fissate nel precedente contratto di prestito. Come racconta Tuttomercatoweb infatti l'Atalanta è sì disposta a riprendere il giocatore ma non pagando gli 8,5 milioni che erano stati pattuiti.