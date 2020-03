HANDANOVIC, Ringrazio Dalbert per le parole. Ora...

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato quest'oggi con i tifosi live sui social ufficiali dei nerazzurri. Queste alcune sue dichiarazioni: "Per il momento sto bene. Sto con la famiglia, si gioca a carte e scacchi, leggo libri, la tv è spesso accesa di sera con i bambini. All’inizio tutti pensavamo fosse meno grave del previsto, prendendo il Coronavirus un po’ sottogamba. Ora siamo consapevoli e seguiamo le regole. Per il resto la preoccupazione è normale"

Come si rimane concentrati in questi momenti?

“Difficile, a casa si fa il possibile, si rivedono vecchie immagini. In Tv guardare le partite del passato ci aiuta. Qualcosa che mi interessava particolarmente sono andata a rivederla. Faccio quello che posso con i lavori di forza e trasformazione. C’è meno palla, ma qualcosa si può inventare sempre”

Quanto è importante il senso della responsabilità? Hai apprezzato le parole di Dalbert che la definisce una persona straordinaria?

“Tutti dobbiamo averlo. In carriera dai grandi campioni ho rubato anche i comportamenti da tenere nei momenti difficili. Ringrazio Dalbert. Un privilegio poi per me essere il capitano dell’Inter. Ne sono orgoglioso. Ai compagni dico di tenere duro, di sfruttare questi momenti per passare il tempo con le famiglie. Presto torneremo a battagliare insieme”