GUIDOLIN, Firenze scelta giusta per Amauri

L'allenatore dell'Udinese Francesco Guidolin, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, si è soffermato a parlare anche del nuovo arrivato in casa viola, Amauri: "La partita di domani? E' una gara importante, in casa di una squadra che ha un organico importante, soprattutto dopo l'arrivo dei rinforzi dal mercato. Dobbiamo migliorare il nostro rendimento fuori casa. Domani dobbiamo provarci, ma sarà dura.Se Amauri ha subito una involuzione? Ha bisogno di trovare un ambiente caldo, stimolante e un club che lo faccia giocare con continuità. Può tornare ad essere devastante e prolifico, come ha fatto a Parma nel girone di ritorno l'anno scorso. Per questo credo che Firenze possa essere la squadra giusta per lui".