GUIDI, L'ex viola oggi a lezione presso Coverciano

È giunta al termine anche la settima e penultima settimana di lezione al corso per ‘Allenatore professionista di seconda categoria’. Un corso che terminerà il prossimo mercoledì, 18 dicembre, e che rappresenta il secondo massimo livello formativo per chi voglia intraprendere la carriera di tecnico. È stata una settimana intensa di lezioni, che ha visto in cattedra – oltre ai docenti del Settore Tecnico, compreso l’attuale coordinatore delle Nazionali di calcio a cinque, Roberto Menichelli – anche l’ex tecnico della Nazionale Under 19, Federico Guidi.

“Essere passato dall’altra parte della barricata – sottolinea lo stesso Guidi – a vestire i panni del docente, anche se solo per un giorno, è stata una forte emozione: un’esperienza interessante, da cui è scaturito un bel confronto con gli allievi, per due ore interattive, ricche di domande e di spunti interessanti. Per me, tornare a Coverciano è un po’ come tornare a casa: qui c’è un pezzo della mia storia professionale; qui l’anno scorso ho terminato il mio percorso formativo abilitandomi al Master e in questo Centro ho vissuto due anni meravigliosi alla guida delle Nazionali Under 20 e Under 19”.