GUERINI, L'Under-18 gli dedica la vittoria di oggi

È stato un successo dal retrogusto commovente quello che la formazione Under-18 della Fiorentina ha ottenuto oggi: la squadra allenata da mister Renato Buso, che oggi pomeriggio al Bozzi ha superato per 4-3 il Genoa, al termine della partita ha voluto dedicare la vittoria a Daniel Guerini, il 19enne fantasista della Primavera della Lazio (con un passato di un anno e mezzo in viola) scomparso tragicamente mercoledì sera in un incidente stradale. Sui social, tanti giocatori della Fiorentina hanno infatti pubblicato una foto scattata al 90' in cui tutta la squadra si è fatta immortalare mentre mostrava una maglia con scritto "Ciao Guero, sarai sempre il "socio" numero 1. Buon viaggio, amico mio". Ecco l'immagine in questione: